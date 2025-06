La Tunisie, représentée par le ministre des affaires sociales Issam Lahmar a participé jeudi à Genève au forum annuel “Coalition mondiale pour la justice sociale”, organisé dans le cadre du 113e session de la conférence internationale du travail (10-13 juin 2025)

Au cours des travaux, le ministre des affaires sociales a présenté une communication ayant pour thème “Consolider la transition équitable à travers le dialogue social”, en présence de l’ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU à Genève Sabri Bachtobji et de plusieurs chefs d’état et de gouvernement ainsi que des responsables de haut niveau.

Dans son intervention, lahmar a souligné l’importance accordée par la Tunisie au dialogue social, en tant que seul mécanisme efficace permettant de promouvoir les relations inter- professionnelles et de préserver la paix sociale pour la réalisation du développement et la justice sociale, selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Il a indiqué que le dialogue et les négociations sociales dans les secteurs public et privé sont des pratiques bien ancrés dans le monde du travail en Tunisie, en témoigne les augmentations salariales et l’amélioration des conditions de travail.

Lahmar a précisé que la Tunisie a adhéré à la coalition mondiale pour la justice sociale, partant de sa conviction de l’importance de la justice sociale dans ses différentes dimensions rappelant le lancement, en collaboration avec l’organisation internationale du travail, d’une initiative pilote permettant de mesurer l’équité sociale.

Il a relevé que cette initiative est le fruit d’un dialogue social et d’une action participative entre tous les intervenants en particulier, les ministères, structures gouvernementales, partenaires sociaux et société civile, ajoutant que ce projet a été réalisé selon une approche qualitative permettant de mesurer la justice sociale sous ses quatre dimensions dont notamment les droits universels, l’égalité des chances, la répartition et la transition équitable.