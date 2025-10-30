Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) a publié, le 30 octobre 2025, un communiqué en réaction à l’appel à la grève sectorielle des 3 et 4 novembre lancé par la Fédération Générale des Banques et des Institutions Financières. L’instance rappelle son engagement à appliquer les augmentations salariales prévues par la loi de finances 2026, tout en soulignant que le mouvement annoncé est jugé prématuré et non justifié au regard des engagements déjà pris. Le CBF appelle à privilégier l’intérêt général et à préserver la continuité du service bancaire.

Suite à l’annonce faite par la Fédération Générale des Banques et des Institutions Financières en date du 20 octobre 2025 concernant la tenue d’une grève sectorielle les 3 et 4 novembre 2025, le Conseil Bancaire et Financier (CBF) précise ce qui suit :

1️⃣ Le Conseil Bancaire et Financier réaffirme son engagement à appliquer l’augmentation des salaires déjà approuvée dans le cadre des dispositions de la loi de finances pour l’année 2026, notamment l’article 15, dont la promulgation est en attente de publication au Journal officiel de la République tunisienne.

2️⃣ Le Conseil souligne son attachement constant à accorder la priorité à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des employés et au renforcement de leur pouvoir d’achat, que ce soit à travers les augmentations salariales, les primes ou autres avantages, estimant que le capital humain constitue le principal pilier de la pérennité et du développement des institutions.

3️⃣ Le secteur bancaire et financier est considéré comme un pilier essentiel de l’économie nationale.

Le Conseil estime donc que l’appel à la grève n’a pas de justification économique ou sociale et qu’il pourrait porter préjudice aux intérêts des particuliers, des entreprises et des institutions financières concernées.

Il appelle à privilégier l’intérêt général, à redoubler d’efforts et à renforcer l’esprit de solidarité et de responsabilité collective.

4️⃣ Le Conseil rappelle que le droit de grève fait partie des droits fondamentaux garantis par la loi.

Cependant, il considère que l’appel à la grève sectorielle des 3 et 4 novembre 2025 est prématuré et injustifié, dans la mesure où le Conseil s’est déjà engagé à appliquer les augmentations de salaires dans le cadre de la loi de finances 2026.

5️⃣ Le Conseil insiste sur la nécessité de respecter les dispositions légales et les procédures en vigueur concernant le recours à la grève.

Enfin, le Conseil exprime sa confiance dans le sens des responsabilités de l’ensemble des employés du secteur bancaire et financier, ainsi que dans leur attachement à leurs institutions, à la continuité du service public et à la préservation des intérêts des clients.

(Texte du communiqué traduit de l’arabe)