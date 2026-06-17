Le dialogue social semble rompu. Ce mercredi 17 juin 2026, la Fédération générale des retraités a officiellement rejeté la revalorisation de 5 % des pensions octroyée par le gouvernement. Ce qui était censé être un ajustement nécessaire est perçu, sur le terrain, comme un coup porté à la dignité des aînés. Analyse d’une fracture qui dépasse la simple question financière.

Une revalorisation jugée déconnectée de la réalité

Le décret publié au Journal officiel le 30 avril dernier, actant une hausse uniforme de 5 % pour les affiliés de la CNSS et une augmentation minimale pour ceux de la CNRPS, cristallise les tensions. Pour la Fédération, ce chiffre est déconnecté de la réalité inflationniste. L’absence de différenciation selon le montant des pensions est le point de crispation majeur : loin de réduire les inégalités, cette mesure linéaire accentue, selon les syndicalistes, la paupérisation des retraités les plus modestes.

Le spectre de l’unilatéralisme

Au-delà du montant, c’est la méthode gouvernementale qui est pointée du doigt. En décidant sans concertation préalable avec les partenaires sociaux, l’exécutif s’éloigne de l’idéal de “l’État social” qu’il revendique. Pour les représentants des retraités, le contournement des structures représentatives n’est pas seulement un problème de forme, mais une erreur stratégique qui fragilise la cohésion sociale en temps de crise économique.

Santé : le cri d’alarme d’une génération sacrifiée

L’éditorial ne peut occulter le volet sanitaire. Le système de santé public, pilier historique du modèle tunisien, est en déliquescence avancée. Pénurie de médicaments, allongement des délais d’accès aux soins, dégradation des infrastructures : les retraités sont les premières victimes collatérales de cette crise. La Fédération avertit que sans une réforme structurelle urgente, la survie même de cette catégorie vulnérable est menacée.

Vers une mobilisation légitime

Face à ce qu’elle qualifie de « marginalisation persistante », la Fédération ne compte pas en rester aux déclarations d’intention. Elle affirme son intention de recourir à tous les leviers de mobilisation légaux pour infléchir la politique gouvernementale. Ce mouvement pourrait marquer un tournant dans le dialogue social tunisien, forçant le gouvernement à choisir entre le maintien d’une ligne unilatérale et l’ouverture d’une table de négociation sincère.