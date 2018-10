Une matinée qui débute dans le vert où le Tunindex gagne 0,53% à hauteur de 7 498.23 point dans un volume total de 0,306 MTND.

A la hausse, SAM grimpe de 4,73% à 3,98 TND suivie par MONOPRIX et SERVICOM qui affichent une performance respective de 4,47% et 4,31% à 7,94 TND et 1,21 TND.

A la baisse, le titre SOTRAPIL perd 2,53% de ses capitaux à 15,01 TND tout comme BANQUE DE L’HABITAT et TUNISAIR qui dévissent respectivement de 1,76% et 1,56% à 15,03 TND et 0,63 TND.