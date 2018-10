La production en pièces de NEW BODY LINE durant le 3ème trimestre 2018 a augmenté de +3.61% avec un volume total de 196 759 pièces produites et vendues contre 189 904 pièces pour la même période en 2017.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 est de 1 724 378 DT, contre 1 590 929 DT pour la même période en 2017, soit une évolution trimestrielle de 8.39 %, essentiellement expliquée par une progression du chiffre d’affaires de +20.85% des produits basiques.

Le chiffre d’affaires global de NEW BODY LINE au 30 septembre 2018 est de 4 963 124 DT, contre 4 635 708 DT pour la même période en 2017, soit une évolution de 7.06% expliquée par une envolée du chiffre d’affaires de la lingerie basique durant les 09 mois de 2018 de 25.91%.

Durant le 3ème trimestre 2018, NEW BODY LINE a travaillé avec 12 clients dont 1 local et 11 étrangers et a entrepris les principales actions commerciales suivantes :

– Exposition au salon « Première Vision » en France.

– Participation à une mission « B to B » avec des clients Russe en Tunisie.

– Visites de clients pour bien consolider les relations d’affaires.

Investissements

La société NBL n’a quasiment pas réalisé d’investissements courant le 3ème trimestre 2018.

3. Endettement

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placement substantiels.