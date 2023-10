La société NEW Body Line a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 3ème trimestre 2023 :

Durant le 3ème trimestre 2023, la production en pièces de NEW BODY LINE a augmenté de 50,43% avec un volume global de 165 425 pièces produites et vendues contre 109 967 pièces pour la même période en 2022.

Durant cette période, nous avons eu une baisse de produits basiques (-52,12%) et une augmentation des produits techniques (120,36%).

2. Chiffre d’affaires :

Durant le 3ème trimestre 2023, NEW BODY LINE a réalisé un chiffre d’affaires de 1 778 273 DT contre 953 639 DT pour la même période en 2022 soit une augmentation de 86,47%.

Ce.tte augmentation est due essentiellement à l’introduction d’un nouveau client avec qui nous avons commencé la production et les exportations après plus d’un an de développement.

3. Activité commerciale :

Durant le 3ème Trimestre 2023, nous avons travaillé avec 15 clients dont un nouveau.

Les clients sont toujours très prudents et changent de politique d’achat très rapidement. Cette tendance est due à la baisse du pouvoir d’achat en Europe conséquences de la guerre en Ukraine et aux autres différents facteurs internationaux.

Notre société ne cesse d’analyser la situation pour répondre rapidement aux besoins du marché et de ses clients.

Nous continuons nos efforts commerciaux pour développer notre portefeuille client et trouver des nouveaux marchés en Tunisie et à l’export.

4. Investissements :

La société NBL a fait un investissement durant le 3ème trimestre 2023 d’un montant de 57 226 DT.

5. Endettement :

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placements substantiels