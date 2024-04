Le dermatologue tunisien, Moez Ben Salem, membre de la société tunisienne de dermatologie et de vénérologie (STDV) a été nommé vendredi président de la société africaine de dermatologie et de vénérologie (African Society of Dermatology and Venereology- ASDV) pour un mandat de deux ans et ce, à l’issue de l’assemblée générale de la société savante tenue en marge du 4ème congrès africain de dermatologie et de vénérologie organisé du 23 au 27 avril en cours au palais des congrès à Tunis

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ben Salem a souligné que cette nomination permettra au secteur de la dermatologie en Tunisie de bien se positionner au niveau africain et de tirer profit des échanges visant à développer la dermatologie en Afrique et à favoriser l’accès aux soins dans les zones démunies.

« Il s’agit également d’assurer une bonne représentation africaine au sein des instances internationales », a-t-il dit.

Quelque 600 congressistes de 24 nationalités différentes venus d’Afrique, d’Asie, d’Australie et d’Amérique avaient pris part aux travaux du 4ème congrès africain de dermatologie et de vénérologie.

Après s’être tenu en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigéria, ce congrès a est organisé pour la première fois en Afrique du Nord et en Tunisie.

Le prochain congrès devra se tenir en 2026 à Addis Abeba en Ethiopie.