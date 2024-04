Réunis, le 3 avril 2024, dans le cadre d’une Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires de la Tunisian Saudi Bank (TSB), anciennement, Société tuniso-saoudienne d’investissement et de développement (STUSID, 1981-2017) puis Stusid Bank (2017-2018) ont décidé, d’augmenter le capital de 100 millions de Dinars (MDT).

Objectif recherché : renforcer les capacités de la banque et la doter de tous les ingrédients de succès nécessaires à l’implémentation de sa nouvelle orientation stratégique.

Cette dernière vise le renforcement du modèle opérationnel de la banque, l’amélioration de l’expérience client et l’accélération du processus de digitalisation de la banque.

Dernier chantier ouvert par la TSB avant l’augmentation de son capital, le provisionnement, en 2022, d’une bonne partie de ses créances douteuses. Cette opération s’est soldée par un résultat déficitaire en 2022.

La TSB est une banque de droit tunisien fondée le 30 mai 1981 au terme d’une convention signée entre les gouvernements tunisien et saoudien. Elle est dotée d’un capital de 100MDT équitablement réparti entre les deux gouvernements.

Depuis sa création en tant que banque d’investissement, la Tunisian Saudi Bank a joué pleinement son rôle de promoteur économique en finançant divers projets novateurs dans le pays.

« Sa conversion en une banque universelle en 2005 n’a pas mis fin à cette mission et la TSB a continué à jouer son rôle économique, en apportant son support et ses services à l’ensemble de sa clientèle, qu’elle soit une entreprise, des professionnels ou des particuliers », lit on dans un communiqué publié à l’occasion de cette augmentation du capital.

ABS