Durant le 3ème trimestre 2024 de la société New Body Line , la production en pièces de NEW BODY LINE a diminué de 41.33% avec un volume global de 97 052 pièces produites et vendues contre 165 425 pièces pour la même période en 2023.

Le cumul de la production au 30/09/2024 est de 313 478 pièces produites et vendues contre 382 442 pièces produites et vendue pour la même période en 2023 soit une diminution 18.03%.

Chiffre d’affaires :

Durant le 3ème trimestre 2024, NEW BODY LINE a réalisé un chiffre d’affaires de 1 196 236DT contre 1 778 273DT pour la même période en 2023 Soit une diminution de 32,73%.

Le cumul du chiffre d’affaires au 30/09/2024 est de 4 141 490DT contre 4 833 588DT durant la même période en 2023 soit une diminution de 14.32%.

Activité commerciale :

Durant le 3ème Trimestre 2024, nous avons travaillé avec 15 clients dont 6 locaux.

Dans une situation économique et politique internationale instable et un pouvoir d’achat affaibli, nos clients placent leurs commandes assez tard dans la saison pour éviter les invendus, ce qui décalent les commandes et les livraisons vers la fin de chaque semestre.

Nous espérons que cette situation s’améliorera durant le dernier trimestre 2024.

Notre société fait le maximum pour assurer un bon service et une grande réactivité dont nos clients ont bien besoin durant cette période.

Durant le 3ème Trimestre 2024, nous avons visité le salon Interfiliere et le salon international de la lingerie et avons réalisé des visites porte à porte pour rencontrer nos clients.

Investissements :

La société NBL n’a pas fait un investissement durant le 3ième trimestre 2024.

Endettement :

La société NBL maintient toujours son niveau d’endettement à LMT à zéro et dispose d’une trésorerie largement excédentaire générant des produits de placements substantiels.