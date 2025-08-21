Tunis,21 août (TAP)- Le marché a retrouvé des couleurs après trois séances consécutives de baisse. Le benchmark a gagné 0,01 % à 11 793,4 points dans un volume de 10,5 MDt, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Notons la réalisation d’une transaction de bloc de 5 MDt, portant sur le titre POULINA GROUP HOLDING. Le titre SOTUMAG a poursuivi son rallye boursier. L’action du gestionnaire du marché de gros de Bir El Kassaâ s’est adjugée la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 353 mille dinars, la valeur a progressé de 6 % à 8,860 Dt.

Le titre TUNISIE LEASING ET FACTORING a affiché un bon parcours sur la séance. L’action du leaseur s’est offert un gain de 4,6 % à 33,900 Dt en amassant des capitaux de l’ordre de 263 mille dinars sur la séance.

Le titre BNA ASSURANCES a essuyé la plus forte baisse de la séance. L’action a lâché –4,5 % à 3,820 Dt dans un volume de 156 mille dinars sur la séance.

Le titre NEW BODY LINE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action a reculé de –4,4 % à 4,360 Dt, tout en amassant un flux de mille dinars seulement sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING a été le titre le plus échangé sur la séance. Accaparant 50 % du volume de la Cote et alimentant le marché avec des capitaux de l’ordre de 5,2 MDt, le titre s’est délesté de –0,3 % à 15,200 D.