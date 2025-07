Poulina Group Holding (PGH), pilier de l’économie tunisienne et troisième capitalisation boursière du pays, confirme en 2024 sa capacité d’adaptation dans un environnement encore incertain. Avec 3,4 milliards de dinars de revenus consolidés et une amélioration de sa rentabilité opérationnelle, le groupe prouve que sa stratégie de diversification sectorielle et de discipline financière reste gagnante.

PGH agit désormais comme un véritable fonds d’investissement structurant l’économie réelle. Son modèle hybride, entre holding défensif et moteur de croissance, se renforce avec des projets de grande envergure et une vision régionale affirmée.

Des résultats solides dans un contexte apaisé

Malgré un chiffre d’affaires en légère baisse (-0,9 %) sur l’année 2024, PGH a su tirer profit de la détente des prix des matières premières et de l’optimisation de ses charges pour améliorer significativement sa marge brute (+6,4 % à 1,3 milliard de dinars) et son EBITDA (+11,6 % à 612,4 MDt). La marge d’EBITDA atteint 17,8 %, au plus haut depuis la pandémie.

Le bénéfice net part du groupe progresse de 25 %, franchissant pour la première fois les 160 MDt. Cette performance repose aussi bien sur une activité d’exploitation mieux maîtrisée que sur des revenus financiers dynamiques et une baisse des charges d’endettement.

Une gestion financière rigoureuse

PGH poursuit son désendettement, ramenant son gearing à 128,6 % en 2024 (contre 147,4 % en 2023) tout en maintenant un volume élevé d’investissements (234 MDt en 2024). Le besoin en fonds de roulement s’est allégé à 918 MDt grâce à une gestion proactive des stocks et créances.

La valorisation boursière du groupe grimpe à 2,8 milliards de dinars, avec un P/E estimé à 15,7x en 2025 et un EV/EBITDA de 6,8x, jugé attractif par les analystes.

Cap sur la chimie et l’énergie verte

Le groupe a annoncé le lancement d’un nouveau pôle stratégique dans l’industrie chimique avec la création de POLYPHOS SA à Gabès, dédiée à la production de phosphate dicalcique. Ce projet de 240 MDt sur trois ans vise le marché de la nutrition humaine et animale ainsi que les usages pharmaceutiques.

Parallèlement, PGH accélère sur la transition énergétique : installations photovoltaïques, cogénération, audits carbone, adaptation à la future taxe carbone européenne… L’objectif est de produire 66,5 MWc d’ici 2030, contre 13 MWc en 2024.

SAH Lilas : une alliance stratégique en Afrique

Le fait majeur de l’année reste l’offre non engageante de PGH pour entrer à hauteur de 30 % dans le capital de SAH Lilas, à travers la société JM Holding. Si cette opération se concrétise, elle constituerait l’une des plus grandes fusions-acquisitions jamais réalisées sur la place de Tunis, pour un montant estimé à 300 MDt.

Cette alliance permettrait à PGH d’accéder à une plateforme de croissance rentable dans l’industrie des produits d’hygiène et cosmétiques, avec une forte présence en Afrique. PGH y gagnerait une extension de gamme complémentaire, tandis que SAH Lilas bénéficierait de la solidité financière et des méthodes éprouvées de gestion du holding.

Des perspectives prudentes mais favorables

Porté par la baisse annoncée des prix des matières premières et une demande locale soutenue, PGH prévoit une croissance modérée de son chiffre d’affaires (+3,5 % par an en moyenne jusqu’en 2027). Les marges devraient rester stables, tandis que les investissements annuels dépasseront les 300 MDt.

Le groupe s’impose ainsi comme un acteur central de la transformation industrielle tunisienne, tout en poursuivant une internationalisation maîtrisée. Pour les analystes, la recommandation reste inchangée : “Conserver avec perspective positive”.

(Source: Etude Tunisie-Valeurs)