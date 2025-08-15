La tendance haussière entamée depuis le début de l’année s’est essoufflée durant cette semaine. Le Tunindex s’est effrité de -0,2 % à 11 839,55 points, affichant une performance positive de 19,7 % depuis le début de l’année 2025.

Le titre BTE s’est retrouvé en haut du palmarès. L’action de la banque privée a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de +13,7 % à 4,310 Dt, dans un volume quasi-nul.

▪ Le titre BNA ASSURANCES a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de l’assureur multibranches, nouvellement cotée, a gagné 7,9 % à 3,750 Dt, en amassant un volume de 182 mille dinars sur l’ensemble de la semaine.

▪ Le titre SOTETEL s’est retrouvé en lanterne rouge du marché. Le titre du spécialiste en télécommunication a reculé de –7,6 % à 5,700 Dt, dans un volume quasi-nul.

▪ UNIMED a été le titre le plus dynamique de la semaine, drainant un volume dépassant les 8,6 MDt sur la cote, soit 49 % du volume transigé sur le marché. Le titre du spécialiste en pharmaceutique s’est effrité de -2,5 % à 9,150 Dt.

▪ Sur le front des échanges, le volume total échangé sur cette semaine écourtée a été modeste, en l’absence de transactions de bloc, totalisant une enveloppe de 17,6 MDt, soit un volume quotidien moyen de 4,4 MDt. UNIMED a été le titre le plus échangé, accaparant 49 % du volume total échangé sur la semaine, soit 8,6 MDt.

▪ BNA ASSURANCES : Offre 25,1% de son capital au public par voie d’inscription directe au marché principal de la Bourse de Tunis La Bourse de Tunis a célébré, le 14 août 2023, l’introduction sur le marché principal de la Cote, de la société « BNA ASSURANCES ».

Cette introduction porte à 75 le nombre des sociétés cotées. L’assureur multibranches a fait son introduction en bourse au moyen d’une procédure d’inscription directe au marché principal de la Bourse de Tunis. Le Conseil d’Administration de la BVMT a décidé de retenir un cours d’introduction qui sera égal au cours moyen pondéré sur les cinq dernières séances de bourse qui précèdent le jour d’introduction, fixé à 3,480 Dt, et ce conformément aux dispositions de l’article 69 du Règlement Général de la Bourse. Au terme de la première séance de bourse, le cours du titre s’est hissé de 7,75% pour s’établir à 3,750 Dt.

▪ SFBT : Publication des états financiers semestriels Au terme des six premiers mois de l’exercice 2025, la SFBT a affiché un chiffre d’affaires de 357,8 MDt, en léger repli de -2,5% par rapport à la même période en 2024. Le leader des boissons gazeuses et alcoolisées en Tunisie a réussi à améliorer son résultat d’exploitation de 1,2 % à 80,3 MDt. Le géant de l’agroalimentaire a dégagé un bénéfice de 169,6 MDt, en évolution de 9,7% par rapport à la même période en 2024 et ce, grâce à la bonne tenue des produits financiers nets qui se sont élevés à 5,1 MDt, contre 0,9 MDt à fin juin 2024.