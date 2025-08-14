La cloche de la Bourse de Tunis a sonné, jeudi, 14 août 2025, pour célébrer le démarrage des négociations du titre de la société « BNA Assurances » sur le marché principal de la Cote, après une pause de trois ans”, portant ainsi à 75 le nombre des sociétés cotées.

Le cours d’introduction des actions de la société « BNA assurances » a été fixé à 3,480 dinars.

Le Directeur Général de la société, Faker Rais a indiqué, lors d’une cérémonie organisée, à cette occasion, que cette introduction en bourse marque une étape décisive dans le développement de « BNA Assurance ».

« Au-delà de l’opération financière, il s’agit d’un engagement fort envers nos clients et nos investisseurs, afin de leur offrir toujours plus de garanties, de performance et de fiabilité » a-t-il précisé.

Et de poursuivre que cette cotation ouvre une nouvelle ère pour « BNA Assurances ». Elle permettra, ainsi, de renforcer la solidité financière et d’accélérer les projets stratégiques de la société et de contribue plus encore au financement de l’économie nationale.

«Sur le long terme, nous voulons être, pour nos assurés, un partenaire de confiance et pour nos actionnaires, un vecteur de croissance durable », a encore expliqué Rais.

Pour atteindre ces ambitions, des axes stratégiques clairs ont été tracés par « BNA assurances » dont, essentiellement, la stabilisation de la sinistralité, la maîtrise des coûts des sinistres automobiles, l’augmentation de la prime moyenne auto et le développement de la bancassurance .

Rais a rappelé, dans ce cadre, que « BNA Assurances » a poursuivi, au fil des années, un chemin qui n’a pas été facile. La société est passée d’un déficit de 92 millions de dinars(MD), en 2017, à un résultat bénéficiaire de 16 MD, aujourd’hui, a précisé le responsable, estimant que ce résultat a été atteint grâce aux efforts considérables et la stratégie rigoureuse adoptés».

“Transformer des fonds propres négatifs de -34 MD en 2017 pour arriver en 2024 à un niveau positif historique de +101 MD””, est une véritable performance collective, selon ses dires.

De son côté, le Directeur Général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, a souligné que le démarrage de la cotation du titre « BNA assurances » incitera d’autres sociétés à s’introduire sur la cote, notamment, dans le secteur de l’assurance lequel revêt une importance dans l’économie tunisienne.

Le 6 août 2025, le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé avoir accordé son visa au prospectus d’admission par inscription directe, au marché principal de la cote de la Bourse, des actions de la société BNA Assurances.

Le 24 juin 2025, le Conseil d’administration de la Bourse de Tunis avait donné son accord de principe à l’admission des actions de la société BNA Assurances sur le marché principal de la Cote de la Bourse.

Et de préciser que « l’admission définitive des 87 391 790 actions de nominal un (1) dinar chacune, reste tributaire de la présentation d’un prospectus », ajoutant qu’il a « décidé de retenir un cours d’introduction qui sera égal au cours moyen pondéré sur les cinq dernières séances de bourse qui précèdent le jour d’introduction ».

BNA Assurances, anciennement connue sous le nom AMI Assurances, a été fondée en 2003 à la suite du transfert du portefeuille de la société coopérative d’assurance et de réassurance Ittihad.