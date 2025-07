La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) affiche des résultats contrastés au deuxième trimestre 2025. Tandis que les ventes de boissons gazeuses accusent un net repli, la performance des bières — tant sur le marché local qu’à l’export — tire les résultats vers le haut.

Forte dynamique sur la bière, recul marqué des sodas

Le chiffre d’affaires hors taxes de la bière locale s’élève à 171,7 millions de dinars, en hausse de 10,13 % par rapport à la même période de 2024. L’export progresse encore plus fortement (+30,5 %), atteignant près de 1,75 million de dinars. Les volumes suivent cette dynamique : 504 605 hectolitres de bière ont été vendus (+10,17 %), pour une production en hausse de 7,05 %.

À l’inverse, le chiffre d’affaires des boissons gazeuses chute de 13,1 % sur le marché local et de 54,1 % à l’export. Les volumes vendus reculent de 14,57 %, et la production diminue de 8,26 %, à 346 919 hectolitres. Cette tendance reflète une demande en berne, sans doute liée aux effets de saisonnalité, à la concurrence et aux arbitrages des consommateurs.

Une politique d’investissement soutenue

Sur la période, la société a poursuivi ses investissements, principalement dans l’achat de matériel et d’emballages consignés (casiers et bouteilles), afin de moderniser sa chaîne logistique et améliorer la gestion des flux.

Une gestion prudente de l’endettement

Les soldes bancaires tiennent compte des recouvrements clients et des dividendes reçus, déduction faite des principaux décaissements (impôts, salaires, fournisseurs), traduisant une gestion équilibrée de la trésorerie et de la dette.