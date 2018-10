La Bourse de Tunis entame la séance de ce mardi sur une note positive où le Tunindex a légèrement haussé de 0,09% à 7511.48 points dans un volume d’affaire de 0,390 MTND.

A la hausse, le titre CELLCOM grimpe de 2,96% à 1,39 TND suivi par les titres SOTIPAPIER et TELNET qui haussent respectivement de 2,88% et 2,38 % à 4,28 TND et 8,60 TND.

A l’opposé, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING recule de 2,94% à 0,33 TND tout comme les titres SANIMED et SOMOCER qui ont affiché respectivement une dépréciation de 2,74% et 2,56 % à 1,77TND 1,14 TND.