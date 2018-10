Le ministre tunisien de la Santé, Imed Hammami, et le représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Tunisie (OMS), Dr Yves Souteyrand, ont mis l’accent sur la nécessité de renforcer les moyens de lutte contre les maladies épidémiques après les inondations qui ont dévasté le 22 septembre dernier plusieurs zones du gouvernorat de Nabeul causant des morts et des dégâts considérables à l’environnement, l’économie et les infrastructures.

Au cours d’une réunion tenue au siège du ministère, vendredi 12 courant, dans le cadre de la préparation de la commission régionale de l’OMS au Moyen-Orient, prévue du 15 au 17 octobre au Soudan, un exposé a été fait sur l’étude qui sera menée par l’organisation mondiale de la santé sur le marché de travail ouvert aux cadres de la santé.

Des ministres de la Santé et des hauts représentants des pays et des 22 régions de l’OMS au Moyen-Orient prendront part à cette session à Khartoum ainsi que des partenaires et des organisations de la société civile.

La Commission régionale, une des instances de l’OMS concernées par la prise de décisions au plan régional, tient annuellement une réunion pour discuter des politiques, activités et plans financiers régionaux.