La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA) a appelé les assurés à solliciter l’assistance et l’accompagnement de leurs compagnies d’assurance respectives, qui restent à leur écoute, pour les conseiller et les orienter.

La FTUSA a souligné dans un communiqué publié, mercredi, que les entreprises d’assurances sont pleinement mobilisées afin d’assurer un suivi attentif des dossiers de sinistres et veillent à un règlement diligent des indemnisations dans le cadre du respect des garanties contractuelles.

La FTUSA a rappelé également que les assurés peuvent déclarer un sinistre sans se déplacer, et ce, en effectuant leur déclaration via l’application E-constat pour les sinistres automobiles (e-constat ftusa) ou par simple correspondance (électronique ou écrite) adressée à leurs compagnies ou agences d’assurance respectives.

Elle a ajouté qu’elle reste avec l’ensemble des entreprises d’assurances pleinement mobilisées et à l’écoute, aux côtés des assurés, pour les accompagner et les aider à surmonter cette épreuve.

La fédération a exprimé, par ailleurs, sa pleine solidarité et son soutien à l’ensemble des citoyens tunisiens affectés et tout particulièrement aux assurés concernés, et ce, suite aux perturbations météorologiques.

Il convient de noter que des pluies intenses ont été enregistrées, au cours des deux derniers jours, causant des inondations dans plusieurs régions du pays dont notamment les gouvernorats du Grand Tunis, Bizerte, Zaghouan et Monastir. Les intempéries ont causé cinq décès à Moknine au gouvernorat de Monastir, outre des dégâts matériels qui ont touché les infrastructures, les maisons et les véhicules.