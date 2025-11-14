Les structures agricoles dans la délégation de Tamaghza (gouvernorat de Tozeur) appellent à lancer une étude préliminaire d’un projet de création des barrages et lacs de montagne permettant de protéger la ville contre les inondations et de préserver ses nappes phréatiques.

Selon Karim Ben Chaâbane, membre de l’Union régionale des agriculteurs, ces ouvrages devraient être construits dans les localités de Negueb et Belichou au niveau d’oued Masla.

Un autre projet est en phase d’étude visant à aménager les barrages Foum El Khanga et Elloudi pour une meilleure gestion des eaux de pluie et de la nappe phréatique dans la région, a ajouté la même source.

Tamaghza, oasis de montage située au centre-ouest de la Tunisie, est connue pour ses massifs montagneux et ses ressources naturelles d’eau.