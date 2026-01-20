L’Institut National de la Météorologie (INM) a durci ses prévisions ce mardi 20 janvier, plaçant huit gouvernorats sous vigilance orange. Sont concernés les régions de Bizerte, le Grand Tunis, Nabeul, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax. Des pluies orageuses intenses, accompagnées de grêle et de rafales de vent dépassant les 90 km/h, s’abattent actuellement sur ces zones.

Risques accrus d’inondations et de coupures

L’INM met en garde contre des cumuls de précipitations importants sur de courtes durées. Ce phénomène est susceptible d’entraîner des crues inhabituelles d’oueds et de fossés, particulièrement dans les zones inondables. Outre les risques naturels, les autorités alertent sur de possibles débordements des réseaux d’assainissement et des coupures d’électricité localisées.

Les activités humaines et les conditions de circulation sont sévèrement impactées. L’institut recommande d’éviter tout déplacement non essentiel et de se renseigner impérativement sur l’état des routes avant de prendre le départ.

Consignes de sécurité pour les riverains

Pour les habitants des zones sensibles, des mesures de précaution strictes sont édictées. L’INM insiste sur l’interdiction de descendre dans les sous-sols durant l’épisode pluvieux. Parallèlement, une vigilance jaune reste active dans le reste du pays, notamment de Jendouba jusqu’à Tozeur, exigeant une attention particulière pour les activités exposées.

La carte de vigilance, outil de coordination pour la sécurité civile et les autorités sanitaires, est actualisée deux fois par jour (7h et 17h) pour suivre l’évolution des dangers potentiels sur les prochaines 24 heures.