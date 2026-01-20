La carte de vigilance météorologique place plusieurs régions en vigilance rouge et orange en raison d’un épisode de pluies orageuses parfois intenses et localement abondantes. La situation présente un niveau de risque élevé, notamment dans les zones classées en vigilance rouge, où les phénomènes attendus peuvent avoir des impacts significatifs sur les personnes, les biens et les infrastructures.

Vigilance rouge : risque élevé de crues et d’inondations

Les régions en vigilance rouge sont exposées à des cumuls de précipitations importants sur de courtes durées. Ces pluies intenses augmentent fortement le risque de crues inhabituelles des oueds et des fossés, ainsi que d’inondations dans les zones habituellement vulnérables. Des débordements des réseaux d’assainissement peuvent également se produire, rendant certaines zones temporairement impraticables.

Vigilance orange : des perturbations météorologiques notables

Les zones placées en vigilance orange connaissent également des conditions météorologiques perturbées. Les pluies orageuses prévues peuvent être soutenues, avec des quantités localement significatives, sans atteindre toutefois l’intensité observée en vigilance rouge. Ces conditions restent susceptibles de perturber les activités quotidiennes et la circulation.

Vents forts et risques de perturbations des réseaux

Dans l’ensemble des zones concernées, des vents forts à assez forts sont attendus, particulièrement près des côtes et sous les orages. Ces rafales peuvent provoquer des perturbations ponctuelles, notamment sur les réseaux électriques. Des coupures d’électricité restent possibles au cours de l’épisode.

Des conditions de circulation potentiellement difficiles

Les conditions de circulation routière peuvent devenir difficiles, voire dangereuses par endroits, en raison des chaussées glissantes, des accumulations d’eau et de la baisse de visibilité. Il est recommandé de limiter les déplacements dans les zones en vigilance rouge et de faire preuve d’une vigilance accrue dans les zones en vigilance orange.

Consignes de prudence et recommandations à suivre

Les autorités appellent à la prudence et au respect strict des consignes de sécurité. Il est conseillé de se tenir informé de l’évolution de la situation météorologique, de prendre les précautions nécessaires en zone inondable et de ne pas descendre dans les sous-sols durant l’épisode pluvieux.