La Bourse de Tunis a clôturé vendredi sur un déclin de 0,23% à 7522,85 points dans un volume d’échange de 7,224 millions de dinars(MD) selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

L’analyse des variations des cours a fait ressortir une performance haussière pour 18 valeurs, alors que 33 titres ont accusé une baisse.

Les plus fortes hausses de la journée reviennent aux titres SERVICOM, en hausse de 5,88 % à 1,26 dinar(D) et le titre ICF en progression de 4,56 % réalisant le plus fort volume de la séance, traitant 1,504 MD de ses capitaux à 151,62 D.

Le titre ASSAD a gagné 3 ,86% à 7,80 D, suivi par le titre HEXABYTE qui s’est bonifié de 2,98 % à 5,86 D.

De même, le titre LAND’OR à lui a grimpé de 2,89% pour s’échanger à 9,60 D.

En revanche , les plus fortes baisse ont concerné le titre SANIMED qui a chuté de 5,20 % à 1,82 D , suivi par le titre CIMENT DE BIZERTE qui a reculé de 4,21 % à 1,82 D.

Le titre ELECTROSTAR quant à lui a régressé de 4,04 % pour se monnayer à 1,66 D. Les titres UBCI et SOPAT ont baissé respectivement de 2,88 % et 2,87 % clôturant la séance à 27,60 D et 1,69 D.