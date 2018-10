La société IFC (International Freight & Commerce), entreprise spécialisée dans le transport et la logistique est désormais le représentant officiel de FedEx en Tunisie.

Créée en 2005 par Zied Ben Fadhl, jeune étudiant fraîchement diplômé, avec un capital de 2 mille dinars, la société IFC, agréée par l’International Air Transport association (IATA), a démarré ses activités à l’aérogare Fret de Tunis-Carthage en offrant des services de dédouanement et d’export de fret.

A travers ses différents services, IFC fournit une gamme de solutions logistiques adaptées aux besoins des clients pour la gestion et le transport des marchandises. Y compris les services de courrier international, de transport de cargo ou autres services de dédouanement.

La société IFC fut sélectionnée en 2014 pour la représentation de l’intégrateur Fedex Express en Tunisie et, en 2018, pour la représentation de l’intégrateur TNT.

Il s’agit d’un enjeu de taille pour l’IFC qui devient un partenaire privilégié d’une société de l’envergure de Fedex qui, avec 425.000 employés dans le monde, est présente dans 220 pays avec 675 avions et 180.000 véhicules, ce qui lui permet de livrer avec aisance à travers le monde entier. D’autant que la qualité chez FedEx, mesurée au jour le jour, est évaluée entre 99,7 et 99,9%.

Avec 12 millions de colis transportés quotidiennement, 1% seulement de défaut de prestation représenterait potentiellement plus d’un million de clients mécontents, soit 500.000 expéditeurs et 500.000 destinataires.

Voilà pourquoi FedEx mise sur la culture d’entreprise et la recherche de la qualité de service en accordant une place primordiale au facteur humain. “Notre qualité de service doit être de 100% et plus. On peut se contenter de 98 ou 99% dans d’autres entreprises, mais pas dans le métier que nous avons choisi. Nos clients attendent un service sans défaut… à tout moment”, rappelle le fondateur de FedEx, Frederick W. Smith.

Ajoutée au network de Fedex, IFC bénéficie aujourd’hui du réseau TNT qui est, en Europe, le réseau le plus fort et le plus fiable. TNT utilise 50 avions, 30.000 véhicules et arrive à livrer un million de colis par jour en se basant sur 65.000 collaborateurs…

Avec 95 collaborateurs, une flotte de 37 véhicules basée sur trois agences (Tunis, Sousse et Sfax), IFC devient l’un des leaders du transport express en Tunisie. Et sa présence dans plusieurs villes tunisiennes lui permet de mettre à la disposition des Tunisiens un produit national de livraison avec possibilité de gestion de stock et divers autres services de logistique.

Avec un capital social de 700.000 dinars et 102 employés, la société compte élargir sa flotte à 50 véhicules au cours de l’année 2019 et ouvrir 4 autres agences entre 2019 et 2020.