Les travaux de réalisation d’un espace dédié aux activités logistiques démarreront au cours du mois de mai prochain dans la délégation de Hazoua (gouvernorat de Tozeur).

Le projet, qui s’étendra sur une superficie d’environ 3 500 m2 sur un terrain situé à proximité du poste frontalier de Hazoua, est actuellement en phase de préparation pour le lancement du chantier, à la suite de l’achèvement des différentes études et procédures, a indiqué le directeur régional de l’Équipement, Thabet Nsibi.

Il a précisé, à l’Agence TAP, que ce projet, financé par le Commissariat général au développement régional (CGDR) pour un montant estimé à 4,4 millions de dinars, constituera un espace de stockage pour divers produits et marchandises.

Il s’inscrit également dans le cadre d’une revendication régionale visant à créer une zone de libre-échange avec l’Algérie, en s’appuyant sur l’exploitation du poste frontalier, qui a acquis un statut commercial depuis quelques années.

Ce projet vient renforcer les infrastructures et les services déjà disponibles dans la délégation de Hazoua, ainsi que les équipements nécessaires pour relier cette région au port de Gabès, dans le cadre du projet de corridors programmé par le ministère de l’Équipement et de l’Habitat.

Le directeur régional a ajouté que la délégation frontalière de Hazoua connaît la réalisation de plusieurs projets dans le domaine des pistes rurales et agricoles, compte tenu de sa vocation agricole.

Parmi ces projets figurent l’achèvement de l’aménagement et du revêtement de la première piste agricole “Ouled Ghrissi”, le lancement des travaux de la piste agricole “Ghawatine”, ainsi que la programmation d’une deuxième piste dans l’oasis d’Ouled Ghrissi, dont le démarrage est prévu à la mi-avril, après l’approvisionnement en matériaux nécessaires, a-t-il fait savoir, notant que cette piste s’étendra sur 3 km pour un coût global de 2,2 millions de dinars.

Ce projet revêt une importance particulière dans la mesure où il relie la route nationale n°3 aux oasis de palmiers bordant le Chott El Jerid, facilitant ainsi les déplacements des agriculteurs et contribuant au bon déroulement de la saison agricole ainsi qu’à l’amélioration de la productivité de ces oasis, selon la même source.