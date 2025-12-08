Un accord de partenariat a été conclu entre l’entreprise publique Tunisie Autoroutes et l’Institut Supérieur des Transports et de la Logistique de Sousse (ISTLS). La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Directeur Général de Tunisie Autoroutes, Ahmed Ezzeddine, et du Directeur de l’ISTLS, Ali Hellali, ainsi que de cadres, d’experts et d’étudiants de l’institut.

Présenté comme une initiative stratégique, cet accord vise à développer des compétences partagées entre les deux institutions à travers des actions concrètes qui relient enseignement, recherche et besoins du secteur. Il s’inscrit dans une logique de co-construction, avec des échanges mutuellement bénéfiques.

Selon une publication sur la page Facebook de Tunisie Autoroutes, cet accord a pour objectif de renforcer les deux parties sur les plans professionnel et académique, et d’arrimer la formation théorique aux pratiques professionnelles.

Tunisie Autoroutes a réaffirmé son engagement à traduire rapidement cet accord en projets opérationnels, au bénéfice des étudiants, du secteur des transports et de l’économie nationale dans son ensemble.