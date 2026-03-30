Malgré son potentiel géostratégique unique, le gouvernorat de Médenine subit l’impact d’infrastructures limitées et de procédures complexes, qui constituent un frein majeur à l’investissement et à l’exportation. Débloquer le potentiel de la région nécessite d’y améliorer la logistique, indique une note d’orientation élaborée par les économistes Noomen Lahimer et Mahjouba Zaiter.

Cette note intitulée “Levier Logistique: Comment Médenine peut-elle transformer ses atouts en croissance économique réelle” et produite dans le cadre du projet “Savoirs éco” financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, indique que le gouvernorat de Médenine bénéficie d’une position géostratégique exceptionnelle, agissant comme un carrefour entre la mer Méditerranée, les marchés européens et l’Afrique. Avec le Port de Zarzis et l’aéroport de Djerba-Zarzis, la région possède des atouts logistiques majeurs qui, s’ils sont pleinement exploités et interconnectés, peuvent devenir le moteur principal de sa relance économique.

“Toutefois, malgré ses atouts géographiques, le gouvernorat de Médenine fait face à des défis importants en matière de logistique. Les infrastructures logistiques y demeurent insuffisamment développées et contraignantes pour les investisseurs et les exportateurs.

L’éloignement des grands centres économiques (Tunis, Sfax), le manque de services spécialisés et les difficultés d’accès aux réseaux de transport limitent la compétitivité de la région”.

Face à ce constat, les recommandations de cette note d’orientation dessinent une feuille de route claire et coordonnée autour de quatre axes d’intervention : l’amélioration des services d’appui via la création d’un bureau régional du CEPEX et/ou d’un Guichet Unique Commercial, le renforcement des capacités du port de Zarzis avec l’établissement de lignes maritimes régulières, la promotion du fret aérien à Djerba-Zarzis et le soutien des projets contribuant à l’optimisation de la logistique (zone logistique de Ben Guerdane, pont reliant l’île de Djerba à Jorf-Ajim, ligne ferroviaire reliant Gabès à Zarzis et Ben Guerdane et une jonction entre l’autoroute et le port de Zarzis).

Des études préalables doivent être faites afin de chiffrer les besoins en investissement et l’évaluation de l’impact social, économique et environnemental de ces actions. Enfin, la mise en œuvre concertée de ces mesures est une condition essentielle pour transformer les atouts géographiques de Médenine en avantages compétitifs réels et, ainsi, libérer le plein potentiel de croissance durable et inclusive de la région.