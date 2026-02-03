Lors d’une réunion tenue, lundi, avec l’ambassadeur de la République Arabe d’Égypte en Tunisie, Bassem Hassan, le ministre des Transports, Rachid Amri, a appelé à accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux dans le secteur du transport et de la logistique.

Selon un communiqué publié par département des transports, les deux parties ont évoqué le renforcement des liaisons aériennes entre les aéroports tunisiens et égyptiens et la possibilité de lancer une ligne maritime entre les deux pays afin de faciliter la libre circulation des marchandises et des passagers.

De son côté, l’ambassadeur de la République Arabe d’Égypte en Tunisie, Bassem Hassan, a souligné la volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale, réaffirmant l’engagement de son pays à contribuer au développement du secteur des transports en Tunisie ainsi que l’échange d’expertises en la matière.