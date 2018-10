La Tunisie œuvre à développer l’innovation industrielle et la diffusion de l’industrie 4.0 afin de répondre à la révolution industrielle, a déclaré le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, Slim Feriani.

Intervenant à l’ouverture des travaux du forum tuniso-britannique du commerce et de l’investissement qui se tient, du 10 au 12 octobre à Londres, le ministre a souligné que la stratégie du secteur de l’industrie et des PME pour la période 2018/2020 repose sur la mise en place de l’infrastructure industrielle.

L’objectif recherché est d’attirer les investissements étrangers et développer les secteurs prometteurs (composantes automobiles, composants aéronautiques et industries pharmaceutiques), a-t-il encore précisé.

Et de rappeler que la stratégie du gouvernement dans les industries manufacturières est basée sur la production de 3500 Mégawatts à partir des énergies renouvelables.

Feriani a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance du développement de la coopération économique entre les deux pays dans les secteurs prometteurs, dont les industries manufacturières, outre le renforcement des échanges commerciaux et le développement des exportations agroalimentaires vers la Grande Bretagne.

Au cours d’une rencontre avec des investisseurs, le ministre a présenté les opportunités d’investissement en Tunisie. Il a passé en revue les incitations accordées par la Tunisie, en tant que plateforme d’industrie et de technologie et qui représentera un hub vers le marché africain notamment après son adhésion au COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe).