La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Ã‰nergie, Fatma Thabet Chiboub, a examinÃ©, lors d’un entretien tenu, lundi, avec la ministre de l’Industrie et du Commerce de la RÃ©publique de GuinÃ©e, Fatima Camara qui Ã©tÃ© accompagnÃ©e d’une dÃ©lÃ©gation officielle, les moyens de renforcer la coopÃ©ration bilatÃ©rale et d’explorer les perspectives d’investissement disponibles dans le secteur industriel entre les deux pays.

Cette rÃ©union a permis d’Ã©changer les points de vue sur le dÃ©veloppement du partenariat industriel entre la Tunisie et la GuinÃ©e. Les deux parties ont soulignÃ© l’importance de faire connaÃ®tre les opportunitÃ©s d’investissement offertes dans les deux pays et d’organiser des visites sectorielles mutuelles, parallÃ¨lement au renforcement de l’Ã©change d’expertises afin de faciliter la crÃ©ation de projets conjoints dans les secteurs industriels prometteurs.

La ministre a affirmÃ© la portÃ©e de soutenir la coopÃ©ration industrielle avec la GuinÃ©e, dans le cadre de l’orientation de la Tunisie vers une plus grande ouverture sur les marchÃ©s africains et le renforcement de l’intÃ©gration Ã©conomique Sud-Sud, notamment face aux dÃ©fis Ã©conomiques mondiaux actuels.

Elle a, Ã©galement, passÃ© en revue les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s par la Tunisie dans le domaine industriel grÃ¢ce Ã un systÃ¨me lÃ©gislatif et d’investissement favorable, contribuant ainsi Ã l’Ã©dification d’une Ã©conomie diversifiÃ©e basÃ©e sur l’innovation et le dÃ©veloppement technologique.

Chiboub a, en outre, soulignÃ© que cette orientation a permis de renforcer l’infrastructure industrielle nationale et de dÃ©velopper plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’industrie des composants automobiles, l’industrie pharmaceutique, les industries Ã©lectroniques, le textile et les industries agroalimentaires.

Elle a, dans le mÃªme cadre, rÃ©itÃ©rÃ© la disposition de son dÃ©partement et de ses diverses structures Ã soutenir les industries manufacturiÃ¨res sur le marchÃ© guinÃ©en, vu les opportunitÃ©s prometteuses qu’il offre dans plusieurs domaines.

De son cÃ´tÃ©, la ministre guinÃ©enne de l’Industrie et du Commerce a exprimÃ© la volontÃ© de son pays d’instaurer un partenariat stratÃ©gique plus dynamique avec la Tunisie, basÃ© sur le transfert d’expertises industrielles et en harmonie avec la vision de dÃ©veloppement “GuinÃ©e 2040”.

Elle a saluÃ© les avancÃ©es industrielles de la Tunisie et son efficacitÃ© dans le dÃ©veloppement des secteurs Ã forte valeur ajoutÃ©e, ce qui est de nature Ã renforcer les opportunitÃ©s d’intÃ©gration industrielle entre les deux pays et Ã soutenir leur prÃ©sence sur les marchÃ©s rÃ©gionaux et internationaux.