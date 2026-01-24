Au titre de l’exercice 2025, ASSAD réalise un chiffre d’affaires de 112,3 millions de dinars tunisiens. Ce niveau marque une progression de 8,3 % par rapport à l’année 2024. Cette évolution repose principalement sur la dynamique du marché local, dans un contexte marqué par un recul des ventes à l’export.

Le marché tunisien affiche en effet une croissance soutenue de 21,0 %. Le chiffre d’affaires local passe de 48,7 millions de dinars en 2024 à 59,0 millions de dinars en 2025. Cette progression traduit un renforcement continu et significatif de la position commerciale de la société sur son marché domestique.

Léger repli des ventes à l’export

À l’inverse, le chiffre d’affaires à l’export enregistre un recul modéré de 3,0 %. Il s’établit à 53,3 millions de dinars en 2025, contre 55,0 millions de dinars un an auparavant. Cette évolution pèse sur la croissance globale, sans toutefois remettre en cause la progression annuelle du chiffre d’affaires consolidé.

Production et investissements en baisse

Sur le plan opérationnel, le volume de production recule légèrement de 2,1 % par rapport à l’exercice précédent. Parallèlement, les investissements corporels et incorporels réalisés sur la période atteignent 1,9 million de dinars. Ce montant est en baisse par rapport à celui enregistré en 2024.

Poursuite du désendettement

En 2025, ASSAD poursuit sa stratégie de désendettement. L’endettement total diminue de 8,4 % pour s’établir à 72,8 millions de dinars à fin décembre 2025. Cette évolution traduit un effort de maîtrise de la structure financière du groupe.

Performance du quatrième trimestre 2025

Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 32,2 millions de dinars, en hausse de 3,3 % par rapport au quatrième trimestre 2024. Le marché local enregistre une progression marquée de 20,7 %, avec un chiffre d’affaires passant de 13,8 à 16,7 millions de dinars.

En revanche, le marché export connaît une baisse de 10,6 % sur la période. Le chiffre d’affaires export du trimestre ressort à 15,5 millions de dinars, contre 17,4 millions de dinars un an plus tôt.