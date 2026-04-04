Un projet d’investissement dans le secteur du textile qui devrait générer, à terme, près de 1000 emplois directs sera prochainement lancé dans le gouvernorat de Nabeul, a indiqué l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Doté d’un investissement de 5 millions de dinars, ce projet contribuera ainsi au renforcement du tissu industriel régional et à la création de nouvelles opportunités d’emploi.

Il vient également confirmer l’attractivité de la Tunisie pour les investissements industriels et renforce le positionnement du secteur textile comme un levier stratégique de croissance et de création d’emplois, a ajouté la même source.

L’information a été annoncée par le Président-directeur général du groupe turc “Bolero”, à l’issue d’une rencontre tenue, vendredi, au siège de l’APII, avec la Directrice générale adjointe de l’Agence, Manel Rouis, en présence de responsables des structures concernées.

Le responsable du groupe fondé en 1989 a exposé, à cette occasion, les différentes étapes ayant conduit au choix de la Tunisie comme destination d’implantation, tout en exprimant la confiance du groupe dans le potentiel économique du pays, ses atouts compétitifs et ses perspectives de développement, a rapporté la même source.

Les représentants de l’APII ont mis en avant les atouts du climat des affaires en Tunisie, la qualité de son écosystème d’accompagnement ainsi que les incitations et les avantages compétitifs offerts aux investisseurs étrangers.

Une présentation détaillée a, également, porté sur le rôle et les missions de l’Agence, ainsi que sur la richesse du tissu industriel national, avec un accent particulier sur le dynamisme du secteur textile, reconnu pour son savoir-faire et son intégration dans les chaînes de valeur internationales, a ajouté l’APII.

Il convient de noter que les exportations tunisiennes du secteur du textile et de l’habillement ont dépassé 9 milliards de dinars en 2025, selon les données de la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).

Ceci confirme la résilience et la compétitivité de l’industrie sur les marchés internationaux, malgré un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques, un ralentissement économique et une concurrence accrue, avait indiqué la FTTH, le 5 mars 2026.

Ce niveau d’exportations, comparable à celui enregistré depuis 2022, n’inclut pas les ventes des entreprises textiles fournissant les secteurs automobile et aéronautique, estimées à plus de 2,2 milliards de dinars, a précisé le FTTH.