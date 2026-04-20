La première édition de la journée Internationale des Femmes dans l’Industrie (IDWI) se tiendra, le 21 avril, à Tunis, sous le thème « Les femmes façonnent l’avenir de l’industrie ».

Organisée par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en partenariat avec le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche (CAWTAR), cette première édition se veut un véritable appel à l’action pour renforcer l’inclusion des femmes dans le secteur industriel.

L’objectif est de mobiliser l’écosystème industriel tunisien autour d’une journée d’échanges et d’engagement en faveur d’actions concrètes visant à renforcer la place des femmes et à façonner durablement l’avenir de l’industrie en Tunisie, selon les organisateurs.

Au programme figurent des panels de discussions sur la « Transformation industrielle inclusive : Politiques, Partenariats & Opportunités » et « De l’accès à l’impact : Autonomiser l’écosystème pour une croissance industrielle inclusive ».

Ils permettront d’examiner l’intégration des femmes dans les politiques industrielles et les chaînes de valeur en Tunisie, particulièrement dans les secteurs verts et innovants. Les intervenants aborderont les obstacles persistants tout en soulignant la digitalisation et les approches intégrées comme leviers clés pour un avenir industriel plus inclusif et durable.

Il s’agit également de faire le pont entre la politique et la pratique en mettant en lumière les expériences réelles de femmes entrepreneures, de projets innovants et d’institutions de soutien. Les interventions seront une occasion pour analyser comment les mécanismes techniques et financiers se traduisent en opportunités concrètes tout en surmontant les barrières structurelles du secteur industriel