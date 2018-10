La superficie programmée pour les grandes cultures pour la saison 2018-2019, est estimée à 1 million 330 mille hectares, dont 845 mille ha, dans les gouvernorats du nord (Bizerte, Béja, Jendouba, le Kef, Zaghouan et Siliana) et 485 mille ha, dans les gouvernorats du centre et du sud.

Ces superficies sont réparties entre 614 mille ha de blé dur, 86 mille ha de blé tendre, 617 mille ha d’orge et 13 ha de Triticale, a déclaré à l’agence TAP, le directeur général de la production agricole au ministère de l’ Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Chalghaf.

S’agissant des périmètres irrigués programmés, ils sont estimés à 71 mille ha, dont 2 mille ha à Kairouan, a-t-il précisé, évoquant l’avancement du processus de la préparation de la terre, à la faveur des dernières précipitations.

Le responsable a estimé que la nouvelle saison des grandes cultures ne connaîtra pas de problèmes, vu la disponibilité de semences, notamment sélectionnées en quantités suffisantes, insistant sur l’obligation de continuer à effectuer les contrôles et les analyses.

En ce qui concerne les besoins des régions en semences, ils s’élèvent à 413 mille quintaux, dont 380 mille quintaux de semences sélectionnées, a fait savoir Chalghaf.

D’après le responsable, deux sociétés coopératives et deux sociétés privées sont spécialisées dans la production de semences et leur vente, insistant dans ce cadre sur l’importance de la traçabilité des semences de la production jusqu’à la commercialisation.

Selon les résultats officiels, la récolte céréalière tunisienne pour la saison 2017/2018 a atteint 14,1 millions de quintaux.