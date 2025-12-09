En 2025, la Tunisie a enregistré une récolte céréalière jugée favorable, estimée entre 18 et 20 millions de quintaux. Cette embellie, due à une pluviométrie bien répartie après plusieurs années de sécheresse, a permis de relancer l’espoir d’une réduction de la dépendance aux importations.

Pourtant, l’Office des céréales a lancé en septembre un appel d’offres pour l’achat de 125 000 tonnes de blé tendre et au mois de novembre un autre appel d’offres international portant acquisition de 125 000 tonnes de blé tendre et 100 000 tonnes de blé dur, selon des informations relayées par l’agence Reuters.

Le blé tendre sera livré en cinq cargaisons de 25 000 tonnes chacune, entre le 5 décembre 2025 et le 25 janvier 2026. Le blé dur, quant à lui, sera importé en quatre cargaisons de 25 000 tonnes, avec des livraisons prévues entre le 5 décembre 2025 et le 20 janvier 2026.

Ces appels d’offres qui se suivent confirmant une réalité persistante : la Tunisie reste structurellement dépendante du marché international pour garantir son approvisionnement en céréales, principalement en blé tendre et en orge.

La production nationale, bien qu’en hausse, ne couvre qu’environ 60 % des besoins du pays, estimés à 30 millions de quintaux par an. Le blé dur, utilisé pour les pâtes, le couscous et la semoule, représente la moitié des surfaces emblavées, tandis que le blé tendre — destiné à la fabrication du pain — ne couvre que 20 % des besoins. L’orge, cultivée principalement au centre et au sud du pays, est utilisée pour l’alimentation animale et la brasserie, mais reste insuffisante face à la demande croissante du secteur de l’élevage.

Comme le souligne Ridha Bergaoui, expert en agriculture dans un article publié sur “Leaders” :

« La céréaliculture tunisienne est essentiellement pluviale. Elle dépend étroitement de la quantité et de la répartition des pluies, ce qui rend les rendements très variables d’une année à l’autre. »

Une dépendance qui coûte cher

Les importations de céréales — blé tendre, blé dur, orge et maïs — représentent 52 % des achats alimentaires du pays. En 2022, la subvention destinée aux produits alimentaires de base a atteint 3 771 millions de dinars, dont 3 111 millions pour les céréales. Cette dépendance constitue une hémorragie de devises, aggravée par la chute du dinar, l’inflation mondiale, et la volatilité des marchés internationaux.

La Tunisie importe notamment du blé tendre d’Ukraine, de Bulgarie et de Roumanie, et de l’orge de Russie. Ces pays, bien que compétitifs, sont eux-mêmes exposés à des risques géopolitiques majeurs, comme la guerre en Ukraine ou les tensions au Moyen-Orient, qui perturbent les chaînes logistiques et font grimper les prix.

« La sécurité alimentaire ne peut plus reposer sur la mondialisation. Les crises récentes ont montré que même les pays éloignés des conflits peuvent en subir les conséquences. Il faut désormais raisonner en termes d’autosuffisance », affirme Bergaoui.

Une stratégie nationale centrée sur le blé dur

Face à ces défis, la Tunisie a adopté une stratégie visant l’autosuffisance en blé dur, avec un objectif de production de 1,2 million de tonnes par an. Le blé dur est historiquement cultivé dans le pays, mieux adapté aux conditions climatiques locales, et plus rémunérateur pour les agriculteurs grâce à un système de prix incitatif mis en place par l’Office des céréales.

Le ministère de l’Agriculture encourage également la culture de l’orge et des fourrages pour l’alimentation du cheptel, ainsi que l’extension des surfaces céréalières dans le Sud, irriguées à partir des nappes profondes.

Cultiver dans le désert : un pari mesuré

Inspirée par l’expérience algérienne dans le Sahara, la Tunisie développe une approche plus modeste et durable dans la région de Tataouine. Des projets de culture irriguée du blé dur en goutte-à-goutte, à partir de sondages collectifs, visent à produire 2,2 millions de quintaux sur 55 000 hectares. Cette stratégie permet de diversifier les cultures, de créer de l’emploi, et de préserver les nappes phréatiques, déjà surexploitées.

« Contrairement à l’Algérie, la Tunisie ne dispose ni des vastes étendus ni des moyens financiers pour une agriculture minière. Elle mise sur l’intensification raisonnée et la valorisation des petits agriculteurs », précise Bergaoui.

Intensifier, encadrer, innover

Pour améliorer les rendements, qui restent faibles (16 q/ha pour le blé, 9 q/ha pour l’orge), la Tunisie doit investir dans la recherche agronomique, fournir des semences adaptées à la sécheresse, et garantir l’accès aux engrais et aux crédits pour les petits producteurs. L’encadrement technique et la formation sont également essentiels pour accompagner la transition vers une agriculture plus productive et résiliente.

« Intensifier et améliorer les rendements n’est plus un choix, mais une obligation pour préserver notre souveraineté alimentaire », insiste Bergaoui.

Au-delà de la production, la consommation doit être rationalisée. Le pain, produit à partir de blé tendre importé, est massivement gaspillé. Des quantités importantes se retrouvent chaque jour dans les poubelles, représentant une perte économique et écologique considérable.

Bergaoui appelle à une réforme de la filière du blé tendre — de l’importation à la distribution — et à une sensibilisation des citoyens :

« Produire plus et gaspiller moins : tel est le double impératif. La sécurité alimentaire dépend autant des champs que des assiettes. »

Une souveraineté à bâtir, pas à décréter

La Tunisie ne peut plus se contenter d’importer pour combler ses déficits. Dans un contexte de dérèglement climatique, de tensions géopolitiques et de volatilité des marchés, la souveraineté alimentaire devient une nécessité stratégique. Elle exige des choix courageux, une vision à long terme, et une mobilisation collective — des agriculteurs aux consommateurs, en passant par les institutions.

La route est encore longue, mais les marges de progression sont réelles. À condition de produire mieux, de consommer avec conscience, et de faire du blé — pilier du régime alimentaire tunisien — un symbole de résilience nationale.

A.B.A

