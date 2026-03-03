Au gouvernorat de Siliana, environ 1% de la récolte céréalière se trouve encore dans les centres de collecte, soit une quantité de l’ordre de 12 mille quintaux.

Les quantités restantes seront évacuées avant le 15 mars courant afin de permettre aux propriétaires des silos de stockage de se préparer pour la nouvelle saison, a indiqué à l’Agence TAP, le représentant de l’Office des céréales dans la région, Hassan Khadhraoui.

La récolte céréalière au gouvernorat de Siliana a atteint, au cours de la dernière saison, 1 million 582 mille quintaux (blé dur, blé tendre et orge) dont 99% ont été évacués dans de bonnes conditions. La région compte 28 centres de collecte dotés d’une capacité globale de stockage d’environ 1 million 82 mille quintaux.