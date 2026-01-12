Les opérations de semis des superficies dédiées aux céréales au titre de la campagne agricole 2025-2026 dans le gouvernorat de Ben Arous ont atteint un taux d’avancement de 80,4%, selon les données actualisées du commissariat régional au développement agricole (CRDA).

Les superficies déjà ensemencées s’élèvent à 7 795 hectares, sur un total de 9 700 ha programmés pour les grandes cultures à l’échelle du gouvernorat, annoncent les mêmes statistiques.

Les taux de réalisation diffèrent selon les espèces, avec 3 500 ha d’orge emblavés sur les 4 200 ha programmés, tandis que les superficies consacrées au blé dur et tendre ont atteint 8 310 ha sur un total d’environ 10 500 ha prévus.

Par ailleurs, les quantités de semences certifiées commercialisées ont atteint 3 011,5 quintaux pour les différentes variétés, auxquelles s’ajoutent 1 000 quintaux de semences ordinaires cédées aux agriculteurs depuis le démarrage de la campagne de semis, selon la même source.

Les superficies réservées aux céréales continuent de représenter la part la plus importante des grandes cultures dans le gouvernorat de Ben Arous. Celles-ci se répartissent également entre cultures fourragères, légumineuses sèches, ainsi que cultures industrielles introduites ces dernières années, notamment le colza oléagineux.