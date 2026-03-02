Au gouvernorat de Siliana, les superficies ensemencÃ©es ont atteint 154 mille 100 hectares, rÃ©parties sur 76 mille 500 hectares de blÃ© dur, 10 mille 600 hectares de blÃ© tendre, 66 mille 400 hectares d’orge et 500 hectares de triticale.

Parmi ces superficies, 30 mille 500 hectares ont Ã©tÃ© traitÃ©s par les pesticides, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP, le chef de service des grandes cultures au Commissariat rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole de Siliana, Mohamed Taher Azouz.

Il a ajoutÃ© que les opÃ©rations dâ€™Ã©pandage dâ€™ammonitrate ont touchÃ© jusquâ€™Ã prÃ©sent environ 40 mille hectares cultivÃ©s uniquement, et ce en raison du manque des quantitÃ©s dâ€™engrais sur le marchÃ©.

Le responsable a estimÃ© que les quantitÃ©s importantes de pluies enregistrÃ©es au cours de la derniÃ¨re pÃ©riode dans la plupart des dÃ©lÃ©gations ont permis un bon Ã©tat de germination des plants et auront un impact positif sur la rÃ©colte cÃ©rÃ©aliÃ¨re pour cette saison.