Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé que des cas de septoriose et de taches bronzées ont été détectés dans la plupart des champs de blé. c’est une maladie fongique causée par Pyrenophora tritici-repentis, caractérisée par des taches nécrotiques de couleur bronze ou brune entourées d’un halo jaune.

Le niveau d’infection nécessite une intervention urgente avant la propagation de la maladie aux feuilles supérieures. Cette alerte fait suite à des visites de terrain effectuées dans les différentes zones de production céréalière du Nord, selon un communiqué publié par le département de l’Agriculture.

Afin de garantir une protection intégrale des récoltes, les services compétents du ministère ont appelé les céréaliculteurs à profiter de la stabilité actuelle des conditions climatiques pour appliquer les traitements fongiques nécessaires.

Le ministère a, dans ce cadre, précisé que les prévisions météorologiques signalent des possibilités de chutes de pluies dans les jours qui viennent de ce mois d’avril, ce qui pourrait contribuer à l’aggravation de la propagation de cette maladie.

Le département ministériel a, ainsi, recommandé de choisir des fongicides homologués offrant une double efficacité contre la septoriose et les rouilles, en cas d’apparition de symptômes, afin d’éviter l’atteinte de l’épi par cette infection.

Il a, dans le même cadre, souligné la portée d’utiliser des pulvérisateurs réservés aux traitements fongiques, sans omettre la nécessité de régler et de calibrer les machines de pulvérisation pour garantir l’efficacité de l’opération du traitement.