La Bourse de Tunis termine la séance de Jeudi 4 Octobre 2018 dans le rouge. Le TUNINDEX a perdu 55.99 points à 7.574.37 , soit un recul de 0.73% dans un volume d’échanges de 8.335 MD (millions de dinars), selon Mena capital partners.

Le titre BIAT a affiché le plus fort volume de la séance, traitant 0.894 MD de ses capitaux à 145 D, soit une baisse 2.35% .

Le titre SPIDIT s’est envolé de 4.46 % à 10.05 D, suivi par le titre TUNISAIR qui a progressé de 3.27% à 0.63 D. Le titre OFFICE PLAST quant à lui a fait ressortir une hausse de 2.99 % pour se stabiliser à 2.75 D.

Dans le vert, les titre DELICE HOLDING et HEXABYTE ont gagné respectivement de 2.90% et 2.89 % en s’échangeant à 15.95 D et 5.33 D.

Dans le rouge le titre ELECTROSTAR a cédé 4.49% à 1.70 D suivi par le titres TUNISIE VALEURS qui a enregistré une troisième baisse consécutive reculant de 4.48% à 31.520 D, le titre SOPAT quant à lui s’est déprécié de 4.16% à 1.84D.

Dans le même sillage , les titres AETECH et ASSAD ont baissé respectivement de 4 % et 3.38 % clôturant la séance à 0.48D et 7.42 D.