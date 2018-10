La Tunisie, déjà membre du COMESA, peut également aux de l’Ethiopie et de la Somalie, et ce à travers Djibouti, selon le président du Conseil d’affaires tuniso-africain, Bassem Loukil, à l’occasion de l’ouverture du forum d’affaires tuniso-djiboutien, tenu jeudi, à Tunis.

Selon lui, le Djibouti représente une plateforme de passage pour toute entreprise désirant investir sur le marché éthiopien qui compte 100 millions d’habitants, sachant que Djibouti dispose des ports qui assurent le transfert des marchandises vers l’Ethiopie et la Somalie.

Il a mis l’accent sur la nécessité de développer la coordination avec le transporteur national TUNISAIR et la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) pour tirer le meilleur profit de la coopération tuniso-djiboutienne.

Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et le Djibouti reste faible (seulement 70 millions de dinars, en 2017), l’objectif est d’atteindre les 300 MDT, au cours des deux prochaines années.

Quant au président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul, il a fait remarquer que le forum constitue, pour les opérateurs des deux pays, une opportunité réelle pour discuter et définir ensemble les axes prioritaires de la coopération bilatérale entre les deux pays, afin d’en faire un modèle de prospérité économique partagée, axé sur la création de valeur et d’emplois.

La Tunisie et Djibouti, grâce aux atouts dont ils disposent, se doivent de trouver les moyens de développer un partenariat gagnant-gagnant en matière d’investissements et de commerce. Ils doivent surmonter les distances qui les séparent et créer des chaînes de valeur à même de conquérir de nouveaux marchés.