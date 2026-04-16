Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti s’est entretenu, mercredi, avec son homologue rwandais Olivier J. P. Nduhungirehe afin d’étudier l’état des relations de coopération bilatérale et les moyens de les développer dans différents domaines d’intérêt commun.

Tout en saluant la solidité des relations entre les deux pays, le ministre rwandais a rappelé le rôle important et héroïque joué par le contingent tunisien dans le maintien de la paix et de la sécurité au Rwanda en 1994 et 1995, selon un communiqué publié jeudi par le département.

Il a également loué la qualité des projets d’électrification réalisés par “STEG International Services”, ainsi que les actions menées par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux dans son pays.

Au niveau de la coopération bilatérale, les deux ministres ont souligné l’importance d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux pays et d’établir des canaux de communication directe entre les hauts responsables, les fonctionnaires gouvernementaux et les acteurs économiques, afin d’explorer les opportunités de coopération et d’identifier les mécanismes susceptibles de stimuler les échanges économiques et commerciaux. Ils ont également insisté sur l’importance de préparer les prochaines échéances bilatérales, de manière à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Les deux ministres ont appelé les hommes d’affaires des deux pays à tirer pleinement parti des avantages liés à l’adhésion de la Tunisie et du Rwanda à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et au Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), afin de développer les échanges commerciaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les deux pays.

Ils sont convenus d’un programme de travail pour les années 2026-2027 couvrant les secteurs public et privé et englobant les domaines prioritaires pour les deux pays, notamment la santé, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, les échanges commerciaux, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, les infrastructures ainsi que les réseaux d’interconnexion électrique et hydraulique, avec un suivi rigoureux de sa mise en œuvre.

Au niveau de la coopération multilatérale, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la convergence des positions des deux pays sur les principales questions liées à la réforme de l’Union Africaine et au renforcement de l’action africaine commune, ainsi qu’à la coordination dans les cadres du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Ils ont également réaffirmé leur engagement à poursuivre les consultations régulières et à échanger leur soutien aux candidatures des deux pays aux postes de responsabilité au sein des organisations régionales et internationales.