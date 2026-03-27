Le lancement de la carte interactive des investissements représente une étape stratégique pour renforcer l’intégration régionale et faciliter l’accès aux opportunités d’investissement en Afrique orientale et australe, a affirmé la Directrice générale de l’Agence régionale d’investissement (AIRC) du COMESA, Heba Salama.

Et de préciser que la plateforme regroupe 180 opportunités d’investissement validées au niveau national dans sept secteurs prioritaires provenant des États membres dont la Tunisie.

Intervenant lors du lancement de cette carte en marge de la deuxième édition du Forum d’investissement du COMESA 2026, tenu à Nairobi, avec la participation de la Tunisie, elle a ajouté que cette plateforme offre une interface numérique unifiée et facile à utiliser qui renforce la transparence et confirme la préparation du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) à attirer les investissements.

Et de poursuivre que la carte envoie un message clair aux investisseurs mondiaux, selon lequel le COMESA est ouvert aux affaires, engagé en faveur d’une croissance durable et inclusive, selon l’Agence régionale d’investissement (AIRC).

Salama a souligné que les opportunités d’investissement proposées via la plateforme couvrent la majorité des pays du bloc, y compris la Tunisie, ce qui en fait une interface unique qui fournit aux investisseurs les données et informations nécessaires pour évaluer les opportunités et prendre des décisions d’investissement éclairées.

Elle a fait savoir, en outre, que la plateforme propose des opportunités dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment, l’agriculture, les industries alimentaires, les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures, l’énergie, l’économie numérique et la transformation technologique.

“La carte n’est pas seulement un outil de présentation de projets, mais fait partie de l’agenda d’intégration plus large du COMESA, en connectant les investisseurs aux opportunités dans tous les États membres, en facilitant les transactions transfrontalières et en encourageant les partenariats d’investissement régionaux”, a encore expliqué Salama.

En plus, la carte reflète, selon elle, la vision du COMESA visant à favoriser la coopération entre les États membres et les agences de promotion des investissements, en reliant directement les investisseurs aux opportunités régionales, en soutenant la prise de décision et en encourageant les transactions transfrontalières.

Le Forum d’investissement du COMESA 2026 a été marqué par la participation d’une délégation tunisienne. Le climat des affaires en Tunisie et les principaux projets et opportunités d’investissement disponibles ont été présentés, à cette occasion.

La délégation tunisienne a, également, tenu une série de réunions bilatérales avec des investisseurs et des partenaires des États membres.

L’objectif est d’explorer les opportunités de partenariat et de renforcer le positionnement de la Tunisie en tant que plateforme régionale d’investissement et d’exportation vers les marchés africains.

Avec ses 21 États membres et un produit intérieur brut de 1 000 milliards de USD, en plus d’un commerce global d’importation/exportation de marchandises d’une valeur de 383 milliards de USD, le COMESA représente un important marché pour le commerce intérieur et extérieur.

Les Etats membres sont : Tunisie, Libye, Égypte, Burundi, Comores, Congo (République Démocratique), Djibouti, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Zambie et Zimbabwe.