L’examen et l’approbation du Plan du COMESA pour 2026-2030 et de sa stratégie pour la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ont été au centre de la 9e réunion extraordinaire des ministres du Commerce des États membres du COMESA,(Marché commun de l’Afrique orientale et australe), selon un communiqué du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Prenant part à cette réunion à distance tenue le 2 avril, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid a souligné l’importance de cette stratégie, estimant qu’elle constitue une étape cruciale vers le renforcement de l’intégration des États membres du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) au sein du marché africain.

Il a affirmé, en outre, que cette stratégie permettra d’améliorer la compétitivité des entreprises et de booster le commerce et les investissements intra-régionaux, contribuant ainsi à un développement inclusif et durable.

Dans ce cadre, Abid a souligné l’impératif de développer cette stratégie afin d’atteindre les objectifs escomptés, et ce, via la mise en place de mécanismes de suivi, tout en prenant en considération les échéances fixées auparavant, le renforcement de la coordination au niveau national avec les différentes parties prenantes (douanes, commerce, transports…), et la définition d’un rôle plus efficace pour le secteur privé dans la promotion de l’intégration régionale.

Le ministre a recommandé, aussi, d’approfondir l’analyse des chaînes de valeur et de leur rôle dans l’appui de la production, de l’investissement et du commerce ; de recourir aux technologies nouvelles et de prendre en considération les nouvelles approches, telle que l’économie verte ; ainsi que de concevoir des plans nationaux de mise en œuvre concrets, tout en tenant compte des spécificités de chaque État membre.

Par ailleurs, il a appelé à accélérer la finalisation des procédures de signature et de ratification relatives à l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), dont le siège sera implanté en Tunisie.