La Tunisie possède un potentiel d’exportation inexploité au sein du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) estimé à environ 472 millions de dollars, notamment dans les secteurs des industries agroalimentaires, des industries chimiques, de la santé, des matériaux de construction et des services numériques, selon les données du Centre de promotion des exportations (Cepex).

Ce constat a été annoncé lors d’une réunion de coordination tenue, lundi à la Maison de l’Exportateur, dans le cadre des préparatifs pour l’accueil par la Tunisie de la semaine du COMESA 2026. En marge de cet événement, se tiendront la septième édition de la Foire commerciale et la Conférence d’Affaires des femmes entrepreneures dans la Région COMESA (CTF7), et ce, du 1er au 3 juillet 2026.

Plus de 500 participants et 300 entreprises exposantes dirigées par des femmes issues des 21 pays membres, seront attendus pour cet évènement, mobilisant ainsi une affluence totale dépassant les 6000 participants.

Le programme comprend des séminaires scientifiques, des panels de discussion, des ateliers pratiques et des rencontres B2B en présentiel et en virtuel, sous le thème : Le passage au numérique : une voie pour favoriser l’exploitation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Le marché africain constitue une priorité dans la stratégie du ministère du Commerce et du Développement des exportations ainsi que du Cepex, étant donnée que près de 40% des programmes promotionnels annuels sont alloués au ciblage des marchés de l’Afrique subsaharienne. De grandes manifestations économiques orientées vers ces marchés seront également organisées, à l’instar des rencontres d’affaires tuniso-africaines et des journées de partenariat d’affaires africaines, dans le but de soutenir l’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur africaines et de renforcer son positionnement au sein de ces marchés, a souligné Mourad Ben Hassine, PDG du CEPEX.

De son côté, la cheffe de la mission du COMESA, actuellement en visite en Tunisie, a fait savoir que cette mission s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’événement et vise à tenir des rencontres avec divers partenaires et institutions pour présenter le programme de la semaine du COMESA, mettant en exergue la portée de cette manifestation dans la promotion des opportunités de coopération et conclusion des partenariats.

Les travaux de la réunion se sont focalisés sur les aspects organisationnels et logistiques de la foire et de la conférence, ainsi que sur la définition des rôles des différentes structures intervenantes afin de garantir la facilitation de la participation des délégations étrangères, notamment au niveau des procédures administratives et de la coordination institutionnelle, outre le renforcement de la promotion de l’événement auprès des acteurs économiques et des médias.

Les participants ont souligné leur entière disposition à coordonner les efforts et à réunir les meilleures conditions pour assurer le succès de cette manifestation.