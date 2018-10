La Bourse de Tunis débute la séance de Jeudi, en territoire négatif. Le Tunindex a baissé de 1,16 %, à 7 541,74 points, dans un volume d’affaires de 2,800 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre DELICE HOLDING grimpe de 2,90 % à 15,950 D, suivi par les titres ICF et EURO-CYCLES qui ont gagné respectivement de 1,69% et 0,76%, à 120 D et 20,99 D.

A la baisse, le titre GIF FILTER a chuté de 4,95 %, à 0,96 D, tout comme les titres TUNISIE VALEURS et SOPAT qui ont reculé respectivement de 4,48 % et 3,64 %, à 31,52 D et 1,85 D.