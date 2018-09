La Bourse de Tunis clôture la séance de ce Jeudi 27 septembre 2018 dans le rouge où le Tunindex décroit de 0,26 % à 7.801.67 points dans un volume d’affaire de 7,133 MTND.

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la journée mobilisant 3,194 MTND de ses capitaux à 18,30 TND, soit une baisse de 0,43%.

Le titre SAM a enregistré une hausse de 5,86% pour se stabiliser à 3,43TND, suivi par le titre SOTETEL qui a grignoté 4,10 % à 3,55 TND. le titre AETECH s’est apprécié de 4,08 % à 0,51 TND.

Dans le vert, le titre SOPAT a progressé de 3,62 % à 2 TND, suivi par le titre SPIDIT qui a hissé de 3,41% finissant la séance à 10 TND.

Dans le rouge le titre GIF FILTER recule de 3,36 % à 1,15 TND suivi par les titres STAR et MPBS qui ont dévissé respectivement 2,99 % et 2,98% à 137,64TND et 3,25TND.

Dans le même sillage, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING perd 2,70 % à 0,36 TND suivi par le titre SANIMED qui a baissé de 2,59 % en s’échangeant à 2,63 TND.