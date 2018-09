La Bourse de Tunis entame la séance du jeudi sur une note quasi stable où le Tunindex à légèrement haussé de 0,01% à 7 822,64 points dans un volume d’affaire de 1,312MD, selon les analyses de l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP)

Dans le vert, le titre SOPAT gagne 4,66 % à 2,02 D suivi par les titres SAM et SPIDIT qui progressent respectivement, de 3,39 % et 2,89% à 3,35 D et 9,95 D.

A la baisse, le titre GIF FILTER diminue de 3,36 % à 1,15 D, tout comme les titres CIMENTS DE BIZERTE et OFFICE PLAST qui baissent respectivement, de 2,04 % et 1,79% à 2,39 D et 2,74 D.