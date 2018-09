Quatre maisons de jeunes vont bénéficier de l’expérience de la deuxième génération des institutions de jeunesse dans le gouvernorat du Kef, selon le commissaire régional de la jeunesse et des sports dans la région.

Les maisons de jeunes de Kalaat Snan, Mohamed Gammoudi, Sakiet Sidi Youssef et Tajerouine profiteront chacune d’une enveloppe de 350.000 dinars, et ce afin de développer les capacités des jeunes, renforcer leur appartenance à la patrie, les associer au développement économique et les préserver de l’extrémisme, précise le responsable régional.

Ces institutions seront composées de nouveaux espaces de formation, de travail en commun, de médias et de communication numérique, de salles de sports et de loisirs, a-t-il ajouté.