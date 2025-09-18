“L’éducation doit aider les jeunes à découvrir leur propre identité et à développer leur propre voix dans le monde” estime le psychopédagogue Bruno Humbeeck. Qu’en est-il en Tunisie et principalement dans l’enseignement supérieur où l’avenir des jeunes se dessine et où les destins des nations se décide ? Réformes fragmentées, une gouvernance centralisée et des programmes déconnectés du marché du travail, l’université tunisienne traverse une crise profonde même si le modèle Tunisien reste une référence à l’échelle régionale.

Sans une refonte ambitieuse, le système d’enseignement supérieur risque de devenir un facteur d’exclusion plutôt qu’un moteur de développement. A ce jour, les tentatives d’y mettre de l’ordre et de le mettre en phase avec les évolutions mondiales rapides dans les hautes technologies, la science, les nouveaux savoirs et les disciplines régnant aujourd’hui sur l’économie mondiale, ne permettent pas à l’enseignement supérieur tunisien de faire le saut qualitatif ambitionné.

Des réformes annoncées, mais lentes à réaliser

Depuis plus d’une décennie, les réformes visent à améliorer la gouvernance universitaire, l’autonomie, l’employabilité, la qualité de la pédagogie et la recherche — appuyées notamment par des financements internationaux comme ceux de la Banque mondiale. Mais les résultats restent timides, freinés par un manque de coordination, de vision et de volonté politique.

Gouvernance, autonomie et qualité : une tutelle administrative paralysante

Les universités tunisiennes restent sous forte tutelle administrative, limitant leur souplesse stratégique. L’autonomie promise demeure largement théorique, et les mécanismes d’assurance qualité peinent à se généraliser, ce qui réduit la compétitivité des établissements publics comme privés.

Employabilité et chômage des diplômés

Le chômage parmi les diplômés de l’enseignement supérieur est en hausse : il est passé de 29,2 % en 2011 à 30,1 % en 2021. Ce double phénomène d’évasion des cerveaux et d’échec à insérer localement les diplômés nourrit une crise de confiance et fragilise leur avenir.

Même si une partie des diplômés du supérieur obsédés par l’idée que l’emploi est un droit constitutionnel et que l’État a l’obligation de leur offrir de postes d’emploi ne font aucun effort pour s’adapter au marché du travail et si nécessaire se reconvertir.

Conséquence : l’État est incapable d’absorber toutes les demandes d’emploi et le secteur privé soucieux d’efficience et de compétence est très sélectif ne peut satisfaire à toutes les demandes.

Un exode massif des talents

A ce jour, près de 39.000 ingénieurs ont quitté la Tunisie sur les 90.000 inscrits à l’Ordre des ingénieurs selon un communiqué de l’OIT en mars 2025, ce qui représente une perte de capital humain significative pour le pays.

Des départs massifs particulièrement dans le secteur de l’informatique expliqués par de meilleures opportunités professionnelles et financières à l’étranger. Même chose pour les médecins soit 6.000 qui ont quitté le pays entre 2021 et début 2025, dont une grande majorité de jeunes diplômés.

Rien qu’en 2024, ils étaient 1450 à partir principalement vers des pays comme la France, l’Allemagne, le Canada ou le Qatar. Une fuite attribuée aux mauvaises conditions de travail et de rémunération dans le système de santé tunisien.

Recherche et innovation en panne

La recherche universitaire souffre d’un sous-financement persistant, le budget consacré à la recherche scientifique est réduit et ne permet pas un transfert technologique important vers l’économie. L’absence d’un cadre national des qualifications, en chantier aujourd’hui, fragilise la structuration des compétences et la reconnaissance des diplômes.

Le système scolaire et universitaire déconnecté suscite une forte frustration parmi les jeunes, qui préfèrent s’exiler dès qu’ils en ont les moyens. Le décrochage est renforcé par le chômage élevé, l’absence de perspectives et le sentiment d’être sous-estimé.

Quelle refondation possible ?

Les experts convergent vers une refondation structurelle du système universitaire autour de trois axes :

accorder une autonomie réelle aux établissements , pour qu’ils décident de leur stratégie et s’adaptent à leur contexte ;

, pour qu’ils décident de leur stratégie et s’adaptent à leur contexte ; valoriser la recherche et l’innovation en finançant les laboratoires et en associant les enseignants-chercheurs à la définition des politiques ;

en finançant les laboratoires et en associant les enseignants-chercheurs à la définition des politiques ; placer les étudiants et enseignants au cœur des décisions, pour transformer l’université en un lieu de concertation, de créativité et d’engagement.

Ces changements ne peuvent se faire sans une volonté politique solide, un engagement collectif et une rupture claire avec les logiques d’immobilisme.

L’université tunisienne doit changer de vocation. Au lieu d’être une machine à fabriquer des diplômés sans débouchés sur le marché du travail, il faut déployer les moyens adéquats pour former une jeunesse compétente, capable de contribuer au développement du pays.

Sans cet engagement, l’enseignement supérieur risque de rester un facteur d’exclusion plutôt qu’un moteur d’ascension sociale et c’est tout le modèle de développement tunisien qui pourrait en pâtir.

Amel Belhadj Ali

