Le Centre d’affaires et d’innovation “IntilaQ”, leader national de financement des startups technologiques, a organisé une conférence de presse le mercredi 19 septembre 2018.

Forte des réalisations atteintes depuis le lancement de l’initiative en avril 2014, la direction exécutive d’IntilaQ, soutenue par les partenaires fondateurs du programme, a décidé de miser davantage sur le soutien à l’écosystème entrepreneurial tunisien. «L’investissement dans les startups constitue le rôle principal de IntilaQ, mais notre structure est également dédiée à la formation aux métiers de demain en investissant dans les capacités humaines en Tunisie», a déclaré Bassem Bouguerra, directeur exécutif de IntilaQ.

Suite à l’identification en Tunisie d’une carence indéniable en matière de formation en science des données, IntilaQ a mis en place un programme spécialisé de renforcement des capacités dans ce domaine pointu, permettant ainsi d’acquérir un véritable savoir-faire opérationnel. « Notre programme de formation en Data Science est financé par Microsoft et pour s’assurer un haut niveau de performance le programme bénéficie d’experts mis à sa disposition par nos partenaires techniques reconnus en la matière, à savoir Datavora, Infor, Business & Decision, Vneuron, Atilla et Deepera», a précisé M. Bouguerra.

Pour cette formation, l’appel à candidature a entraîné un engouement immédiat puisque plus de 400 postulants y ont répondu. Des examens de compétences et des entretiens individuels ont permis de sélectionner une vingtaine de candidats diplômés en mathématiques, statistiques, ingénierie des réseaux et systèmes mais également d’horizons divers. Tous ont suivi cette formation avec succès.

La formation s’est tenue du 21 mai 2018 au 05 septembre 2018, comprenant des cours théoriques, des travaux personnels sous forme de projet, des ateliers et un stage en entreprise afin de favoriser l’insertion professionnelle.

IntilaQ est un Hub d’innovation et d’investissement fondé fin 2014 par Qatar Friendship Fund et Microsoft et ayant pour mission la dynamisation de l’écosystème des startups technologiques en Tunisie.

IntilaQ intervient d’abord via une offre d’accompagnement globale couvrant les besoins financiers et qui peut atteindre 1 million de dinars tunisiens, les besoins techniques, le conseil stratégique et commercial, le recrutement des ressources humaines et l’amélioration de la visibilité des startups à travers ses multiples partenaires.

IntilaQ intervient ensuite avec l’organisation des formations et des événements autour des dernières tendances technologiques. «Cette activité vise essentiellement la démocratisation de l’usage de certaines technologies, la mise à niveau des développeurs tunisiens et l’identification de nouvelles opportunités commerciale», a ajouté M. Bouguerra.

IntilaQ a déjà permis d’accompagner 60 startups et de financer 26 startups représentant un investissement global dépassant 12 millions de dinars. Par ailleurs et depuis sa création, une moyenne annuelle de 700 étudiants et développeurs ont bénéficié de ses programmes de formation.