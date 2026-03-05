Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, jeudi, le lancement d’un appel à candidature destiné à sélectionner des startups tunisiennes labellisées, innovantes et à fort potentiel, afin de participer à la 40ᵉ édition de la Foire internationale du livre de Tunis, prévue du 23 avril au 3 mai 2026, au Parc des Expositions du Kram.

Cette initiative cible les startups opérant notamment, dans les domaines de l’éducation numérique, des industries culturelles et créatives ainsi que des technologies émergentes.

L’édition 2026 mettra particulièrement l’accent sur la convergence entre culture, création et technologies numériques, offrant ainsi une vitrine stratégique aux jeunes entreprises tunisiennes positionnées sur les nouveaux usages culturels et éducatifs, selon le ministère.

Peuvent candidater les startups tunisiennes labellisées disposant d’un produit ou service opérationnel et d’une clientèle confirmée sur le marché local et/ou international.

Les domaines concernés incluent notamment l’EdTech (plateformes d’apprentissage en ligne, contenus éducatifs interactifs, solutions d’édition numérique ou technologies immersives comme la réalité virtuelle et augmentée), les industries culturelles et créatives, le gaming, l’intelligence artificielle appliquée à l’éducation et à la culture, ainsi que la robotique éducative.

Avec plus de 250 000 visiteurs attendus, la Foire internationale du livre de Tunis constitue le plus grand événement culturel du pays, réunissant le grand public, des investisseurs, des partenaires institutionnels ainsi que des acteurs de l’écosystème culturel, éducatif et technologique, aux côtés d’experts nationaux et internationaux. Cette 40ᵉ édition aura pour pays invité d’honneur l’Indonésie.

Les startups sélectionnées bénéficieront d’un espace d’exposition gratuit au pavillon du ministère des Technologies de la Communication, ainsi que d’une visibilité institutionnelle renforcée, à condition d’assurer leur présence durant toute la durée du salon selon un planning qui sera communiqué ultérieurement.

Les candidatures doivent être soumises en ligne au plus tard le 15 mars 2026 à 23h59.